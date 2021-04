Ela informou que estava transportando as drogas para o irmão que mora no distrito de Vista Alegre do Abunã, ainda na capital.

Com rondoniagora.com

Uma jovem de 24 anos foi presa na madrugada desta quinta-feira (29) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após ser flagrada com droga, durante uma fiscalização na BR-364, em Porto Velho.

Os policiais estavam realizando abordagem, quando deram ordem de parada para o motorista de um taxi.

Ao perceber que a passageira estava inquieta com o procedimento, os agentes resolveram fazer uma fiscalização mais minuciosa.

Após realizar buscas nas bagagens da jovem, os policiais encontraram cinco tabletes de maconha, pesando mais de 2 quilos.

Questionada, ela informou que estava transportando as drogas para o irmão que mora no distrito de Vista Alegre do Abunã, ainda na capital.

Ela recebeu voz de prisão, e foi encaminhada para a Central de Flagrantes.

Comentários