Jovem é levado para Capital após ficar com garrafa entalada no ânus em Brasiléia

Era por volta das 20h30 da noite deste sábado, dia 8, quando socorristas do SAMU foram acionados para realizar um resgate de um homem de aproximadamente 25 anos (nome não identificado) que estaria com um problema íntimo.

Segundo foi apurado parcialmente, o homem estaria bebendo e após ingerir algumas garrafas de cerveja, resolveu que deveria brincar com uma a introduzindo no ânus. A brincadeira íntima lhe custou caro, ao introduzir o utensílio, não contou que a mesma faria uma sucção pela boca, fazendo com que entrasse toda no reto.

Em ter como retirar, foi necessário chamar a equipe de socorrista do SAMU, que o conduziu para o Hospital Regional Raimundo Chaar. Apesar do esforço da equipe médica de plantão, não foi possível a retirada da garrafa.

Foi então que resolveram transferir o jovem para a Capital, onde passaria por uma cirurgia mais precisa e retirar o objeto que ficou preso.

