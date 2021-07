Jovem de 19 anos é executado com 4 tiros em Cruzeiro do Sul

O jovem Eladio Coelho Farias, de 19 anos, foi executado com 4 tiros na frente de sua casa no bairro Jardim Primavera, em Cruzeiro do Sul, na noite desta quarta-feira, 28. Testemunhas afirmam que dois homens chegaram em uma moto azul, o chamaram pelo nome e deram o primeiro tiro na cabeça do jovem.

Há informação, ainda não confirmada pela polícia, de que Aladson tinha uma “cabeça” de droga no bolso.

O tenente Daniel, da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, conta que as guarnições fizeram buscas pela dupla criminosa, mas ninguém foi preso. “O SAMU foi acionado e tentou a reanimação mas em seguida constatou o óbito. Acionamos a perícia e o IML, que levou o corpo. O caso agora será investigado pela Polícia Civil”, afirma o militar.