João Renato Jácome

O jornalista Raimundo Afonso, que atua na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deixou a UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco na sexta-feira, dia 26, e utilizou as redes sociais para fazer um desabafo emocionante sobre a vitória diante da Covid-19. O jornalista se recurpera em casa.

“Estou aqui mais para agradecer os anjos que cuidaram de mim, e não só de mim, mas dos que cuidam de todas as pessoas lá. Estive no PS e estive na UPA. No PS dá para sentir como eles cuidam das pessoas ali. Não tem vaga, pessoa. Vi que todos era anjos, as pessoas que estavam trabalhando lá dentro”, conta emocionado.

Chorando, Afonso completa que o que o salvou foi o processo de ventilação não invasiva, quando não há a intubação do paciente, mas é preciso utilizar o respirador para auxiliar na respiração do doente. “Não queiram ir para lá, não queiram ficar doentes. A melhor forma é ficar em casa, se cuidem! Com todo o cuidando que eu tinha, fui trabalhar e peguei essa doença”, completa.

Segundo Raimundo Afonso, os profissionais de saúde estão atuando no limite, sobrecarregados. “As pessoas estão no limite lá. Eles estão, todos, no limite. Eu quero agradecer a todos a dedicação. Fique em casa, se cuide”, pede o jornalista acreano.

