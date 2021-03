O empresário Roque Meazza, 68 anos, foi morto a tiros durante roubo de veículo no ramal Mendes Junior, distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho (RO).

A 1ª Vara Criminal de Porto Velho, Rondônia, condenou os réus Alex Santana Paz, Abdiel Alves Ferreira, Diego da Silva Marçal e Joilson da Silva pelo roubo de uma caminhonete e morte do empresário Roque Meazza, que foi assassinado durante latrocínio em sua propriedade no Ramal Mende Junior, em Nova Califórnia.

A decisão foi proferida no dia 23 de março pelo juiz Francisco Borges Ferreira Neto.

O réu Alex Santana foi condenado a 21 anos de prisão em regime inicial fechado pelo crime de latrocínio, assalto seguido da morte do empresário, e corrupção de menores, já que sua namorada menor de idade participou do crime.

Segundo o juiz, os demais réus, Diego, Joilson e Abdiel, “não praticaram atos de execução do crime mais grave (roubo majorado pelo resultado morte), muito menos é possível dizer que eles poderiam prevê o resultado morte, pois, diferente do que constou na denúncia, a vítima foi morta por asfixia mecânica, não se tendo notícias, portanto, de emprego de arma de fogo no evento, sobre eles deve recair a responsabilização penal pela prática de crime menos grave (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas)”, diz trecho da decisão.

O empresário Roque Meazza, 68 anos, foi morto a tiros durante roubo de veículo no ramal Mendes Junior, distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho (RO).

O corpo do empresário foi encontrado em sua propriedade que fica às margens da BR-364 com marcas de tiros.

Um homem de 21 anos e uma adolescente de 16 anos foram presos acusados de participação no crime. O veículo da vítima foi encontrado abandonado em Nova Mamoré, Rondônia.

Os presos na época das prisões foram Alex. S.P. (21) ; Diego.S.M. (24), Joilson.S.S. (26), Abdiel.A.F. (24), Adelmo.A.S. (26) e uma adolescente J.D.S.D.O.S. (16 anos) também foi apreendida, todos suspeitos de envolvimento no crime bárbaro.

Da ação policial

Na manhã de ontem, os policiais tomaram conhecimento de que dois elementos em atitudes suspeitas atravessaram a caminhonete hilux de cor branca pela balsa, com as mesmas características do empresário. Na abordagem os investigadores encontram o documento da Hillux do empresário. Eles alegaram que pegaram o carro para trazer até Nova Mamoré, depois seria encaminhada à Bolívia e pelo serviço receberiam a quantia de R$ 8 mil.

As investigações continuaram e os policiais localizaram mais dois integrantes da quadrilha: Alex S.P. e a menor de idade. Alex teria matado o empresário. Com ele, os policiais encontram uma corrente de ouro pertencente à vítima.

Os envolvidos são integrantes da facção criminosa e, após a prisão, foram encaminhados ao sistema prisional onde permanecerão à disposição da Justiça.

