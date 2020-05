O fotojornalista acreano Gleilson Miranda ganhou uma S-10 no sorteio ocorrido na live da cantoras Simone e Simaria, neste sábado, 23.

O anúncio do ganhador foi feito pelas cantoras ao vivo via YouTube. “Lá do Rio Branco, do Acre, cara, que massa, que bênção!”, disseram elas.

Também houve sorteio de R$ 10 mil.

