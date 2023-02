João Marcos Luz propõe a recompensa de R$ 1000 para quem denunciar o crime de furto de fios

Militares do 1° Batalhão da Polícia Militar do Acre (1°BPM) conseguiram recuperar na manhã de segunda-feira, 23, smartphones, acessórios e mais de dez mil reais em dinheiro, roubados de uma empresa de telefonia situada no centro da capital.

Os policiais foram acionados para atender a ocorrência e se deslocaram até a referida loja. Chegando ao local, encontraram o vigilante com as mãos amarradas e a loja violada, com um buraco na parede. Os envolvidos subtraíram smartphones e acessórios para aparelhos celulares e outros itens eletrônicos, além da quantia de 10.072,00 em dinheiro.

A equipe policial recebeu a informação do possível local para onde os envolvidos teriam levado os produtos roubados e se deslocaram ao endereço, na vila Betel. Lá encontraram várias pessoas em uma varanda, que ao visualizarem a polícia, se evadiram, deixando várias sacolas plásticas. Dentro delas estavam os aparelhos celulares, 178 no total, das marcas iPhone, Samsung, Nokia e Motorola, e ainda roteadores, consoles de game, caixas JBL, além do dinheiro.

Os militares encaminharam todo material até a delegacia, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Comentários