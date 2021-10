Jerry Correia sanciona Lei que institui o Dia do Seringueiro no município de Assis Brasil

Assessoria.

O prefeito Jerry Correia sancionou nesta quinta-feira, 27, o projeto de Lei n°. 613/2021, que cria o Dia do Seringueiro no município de Assis Brasil, sendo no segundo sábado do mês de julho de cada ano.

O projeto enviado à Câmara Municipal de Vereadores, na terça-feira, 26, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores do município, por tratar de um dia importante para a população de Assis Brasil, que tem suas origens rurais e seringalistas. É uma forma de valorizar o trabalho dos seringueiros na década de 70 e 80.

Ainda hoje o município tem uma grande produção de borracha comercializada pela empresa Veja, que produz sapatos e para a Cooperacre. A produção é coordenada pela AMOPREAB.

O gestor falou da importância da data. “Queremos agradecer aos vereadores que aprovaram o projeto de Lei 613/2021, que cria no município uma nova data no calendário, o Dia do Seringueiro, no mês de julho. Sabemos da importância da produção de borracha pelos seringueiros, e com essa produção melhora a renda e ajuda a manter nossas florestas de pé. Hoje nós somos o único município que paga o Subsídio Municipal para os seringueiros”, disse.