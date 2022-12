Jamyl Asfury é eleito presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Acre

O policial federal Jamyl Asfury foi eleito, por unanimidade, para assumir pela quarta vez a presidência do Sindicato dos Policiais Federais do Estado do Acre (Sinpofac). Seu novo mandato à frente do sindicato se inicia em 1° de janeiro de 2023.

Policial federal há 26 anos, Asfury é, também, engenheiro civil e, como tal, participou da Idealização do prédio da PF no Acre, coordenando todas as fases do projeto. Como presidente do Sinpofac, participou da construção da sede do sindicato e do estande de tiro da corporação.

Asfury diz que, nesse novo mandato à frente do Sinpofac, pretende continuar ajudando no fortalecimento da PF no estado e, também, melhorar as estruturas do sindicato, além de realizar um trabalho de aproximação com todas as entidades representativas ligadas à Segurança Pública.

“Entendo que a união das forças policiais tem muito a somar na qualidade dos serviços de Segurança”, afirmou.

