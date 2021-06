Investimento do governo do Acre salva vida de paciente em Xapuri

Graças ao investimento do governo do Acre na Saúde, em Xapuri, um homem de 87 anos que faz uso de marca-passo – um pequeno equipamento que monitora o ritmo cardíaco e estimula o coração, evitando a diminuição do batimento – teve a vida salva por um aparelho chamado cardioconversor, enviado pelo Estado ao Hospital Epaminondas Jácome (HEJ).

O paciente faz uso do marca-passo desde 2017, de acordo com a médica e diretora clínica do HEJ, que o atendeu, Deinviane Medeiros. Segundo ela, o homem passou mal após esforço físico e foi levado à unidade na terça-feira, 22.

“Ele foi acompanhado por cardiologista, porém, há uma semana, depois de esforço físico, iniciou um quadro de vertigens, cansaço e sofreu uma queda, quando foi levado ao hospital”, conta a médica.

Chegando à unidade, o paciente foi atendido e encaminhado para transporte via Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto-Socorro de Rio Branco, e durante o trajeto teve outra crise.

“Ele não tolerou o transporte, então foi realizado o procedimento de marca-passo subcutâneo e usamos o desfibrilador cardioversor, que foi essencial para salvar a vida do paciente”, relata.

O paciente foi avaliado pelo serviço cardiovascular no Hospital Santa Juliana para a colocação de um novo aparelho e seu quadro clínico é considerado estável.