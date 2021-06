Estado abre processo seletivo para professor e revisor de textos da Educação Profissional

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) abriu processo seletivo simplificado para provimento dos cargos de professor autor (confira o edital), professor mediador e revisor de textos (confira o edital). As publicações foram realizadas nesta sexta-feira, 25, no Diário Oficial do Estado. As inscrições estendem-se até a próxima sexta, 2.

São oito vagas mais cadastro de reserva, todas destinadas a cursos de formação inicial e continuada (FICs), ofertados mediante parceria com o Programa Pronatec/Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC), na modalidade de educação a distância (EaD).

Os candidatos devem possuir formação de nível superior nas áreas de Administração, Tecnologia em RH, Tecnologia em Marketing, Enfermagem, Gestão Hospitalar, Saúde Coletiva e Letras Vernáculo. A remuneração é de R$ 55 hora/aula para o cargo de professor autor, podendo chegar a R$ 2.100 para os demais cargos.

Para inscrever-se, o candidato deve preencher corretamente a ficha de inscrição anexa ao edital e enviar via e-mail no endereço eletrônico [email protected], juntamente com o curriculum vitae e cópias dos documentos comprobatórios, em um único arquivo em formato PDF.

O processo seletivo se dará por meio de fase única, a saber, análise curricular e documental de caráter classificatório e eliminatório. Mais informações e esclarecimentos sobre o certame podem ser obtidos por e-mail enviado à Comissão do Processo Seletivo, também no endereço eletrônico [email protected].