Juan Douglas rescinde com Independência e vai jogar na Malásia

A diretoria do São Francisco apresentou nesta terça, 22, no Carlos Simão, o elenco para a disputa do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A competição começa no dia 12 de agosto e o São Francisco estreia contra o Náuas.

“Temos parte do elenco definido e vamos realizar as últimas contratações. Queremos um grupo com opções para a nossa comissão técnica”, declarou o gestor de futebol, Lucas Silva.

Inicia preparação

Segundo Lucas Silva, o elenco Católico inicia os treinamentos nesta quarta, 22, no Carlos Simão e a meta é trabalhar forte nos próximos 20 dias.

“A maioria dos jogadores estão em atividade e isso vai facilitar na parte física. O objetivo é garantir o acesso para a primeira divisão”, afirmou o dirigente.

3º desafio na temporada

Depois de comandar o Vasco no Estadual da 1ª Divisão e no Sub-20, o técnico Erick Rodrigues foi apresentado oficialmente no São Francisco.

“Vamos para mais um desafio em 2025. Estamos montando um grupo e vamos lutar pelo acesso”, comentou o treinador.

