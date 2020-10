Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC

OSVALDO FELIX BARROSO

Torna publico que requereu do Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC, a licença de Instalação – L I, para atividades de loteamento com uma área de 2.5354 há localizado a BR 317 KM 02 Epitaciolândia AC.

Comentários