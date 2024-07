Infovia levará inclusão digital e social para os municípios do estado do Acre

O governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) vem acompanhando as obras da infovia que vão conectar os municípios acreanos de Cruzeiro do Sul a Assis Brasil. O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, recebeu na manhã desta sexta-feira, 26, em seu gabinete, o coordenador geral da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) no Acre, Renato da Costa Nunes, para avaliar o cronograma de execução.

Assurbanipal Mesquita lembrou que a proposta de implantação da infovia nasceu na primeira gestão do governo Gladson Cameli, em 2022. A bancada federal coordenada pelo então deputado federal Alan Rick – hoje senador – disponibilizou a primeira etapa dos recursos necessários para o empreendimento, no valor R$ 5.398.681,00. “Em 2023, o governador Gladson Cameli conseguiu aprovar o projeto entre as três prioridades do PAC, garantindo assim, o restante dos recursos necessários, um montante de R$ 40 milhões, para implantação da infovia por meio do Ministério das Comunicações”, acrescentou Mesquita.

Ainda de acordo o titular da Seict, a materialização dos investimentos demonstra o compromisso do Estado e do governo federal com a conectividade e a inclusão digital, “uma vez que, concluída, a infovia vai possibilitar acesso imediato com internet de alta qualidade”.

Paulo Roberto Correia, titular da Secretaria de Estado de Administração (Sead), ressaltou o impacto da infovia para a eficiência e o desenvolvimento digital. Ano passado, o estado foi premiado pelo bom desempenho em variação nominal no Índice de Oferta de Serviços Digitais, reconhecimento da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC).

“O governo do Acre vem avançando na oferta de serviço digitais e a infovia irá dotar o estado de melhores condições para democratizar ainda mais o acesso a esses serviços ofertados à população e o desenvolvimento de ferramentas voltadas para a gestão pública”, garantiu Correia.

A execução da infovia

De acordo o cronograma de execução apresentado pela RNP, as redes metropolitanas estão em fase de contratação, etapa que deve acontecer no mês de agosto. A obra, em pleno andamento, consiste na implantação de um link óptico interligando Cruzeiro do Sul ao município de Assis Brasil através das BRs 364 e 317. Um cabo OPGW está sendo instalado junto com o linhão entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Pela BR 364, contempla ainda os municípios de Feijó, Sena Madureira e Tarauacá. Pela estrada do Pacífico (BR 317), o canal de comunicação beneficiará os municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.

Cerca de 960 quilômetros de fibra em rotas interurbanas farão a conexão de instituições de ensino e pesquisa de nível superior a 100 gbps. Cada uma das cidades contempladas pela infovia terá um datacenter modular onde os pares de fibra estarão disponíveis para uso, inclusive da iniciativa privada, permitindo a ampliação de acesso à internet e segurança de dados a todas camadas sociais.

Norte Conectado

O Acre também será contemplado no projeto Norte Conectado, com cabos compostos por 24 pares de fibra óptica. Cada par possui capacidade de até 20Tb por segundo, ou seja, pode transmitir simultaneamente, o equivalente a 200 mil vídeos de streaming em HD com altíssima qualidade. Além disso, os cabos foram feitos para durarem pelos menos 25 anos submersos nos rios.

