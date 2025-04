Campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira

Um homem de 27 anos, suspeito de participar da tentativa de sequestro de uma empresária dona de uma rede de supermercados no Ceará, foi preso em Macapá (AP), no bairro Pacoval. A ação foi realizada de forma integrada entre as Polícias Civis dos dois estados, com apoio da Rede Nacional de Unidades Especializadas no Enfrentamento às Organizações Criminosas (RENORCRIM).

De acordo com as investigações, o suspeito teria tentado sequestrar a vítima, sua ex-patroa, no fim do ano passado em Fortaleza (CE). Após a tentativa frustrada, a empresária passou a receber ameaças por meio do Instagram, com mensagens que faziam referência a uma organização criminosa atuante no estado.

A Delegacia de Repressão a Crimes Organizados do Ceará (DRACO/CE) identificou que o acusado havia fugido para o Amapá. Com a colaboração da DRACO/AP, foi cumprido um pedido de prisão preventiva.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes do CIOSP do Pacoval e permanecerá à disposição da Justiça do Ceará até a realização da audiência de custódia.

