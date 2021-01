Ele reclamava de que o pai não ajudava com o trabalho, que só vivia bebendo e foi quando puxou a faca e desferiu um golpe no pescoço

O delegado responsável pelo caso, Railson Ferreira, disse que a informação coletada no local foi de que o suspeito estava embriagado quando chegou no local onde o pai, Levi Kulina, estava deitado e começou uma discussão.

A vítima morreu no local mesmo antes de receber socorro. Ao ver o pai morto, o irmão do suspeito, Dido Kulina, de apenas 12 anos, questionou o que tinha acontecido, reclamou da situação e chorou agarrado ao corpo do pai. Foi então que Joaquim Kulina pegou a mesma faca que tinha usado contra o pai e deu também um golpe no pescoço do irmão.