O Ministério Público do Estado do Acre (MPE) resolveu arquivar na quinta-feira (7) processo instaurado sobre o pagamento de pensão vitalícia para os ex-governadores do Acre e dependentes.

O arquivamento foi decidido pelo promotor de Justiça João Marques Pires após abertura de inquérito civil para apuração sobre a continuidade do pagamento das pensões após o governador do Estado, Gladson Cameli, decidir pela suspensão do benefício, mantendo o pagamento somente à viúva do ex-governador Edmundo Pinto.

Um dos beneficiários que entrou com pedido de manutenção da pensão foi ex-governador Tião Viana que é citado no despacho do promotor.

