Inadimplência das empresas volta a crescer enquanto operações de crédito caem no Acre

Os dados do Banco Central mostram que a inadimplência das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional das pessoas jurídicas no Acre foi de 2,26% em abril de 2021, uma alta de 11,9% em relação a março (2,02%).

Em relação a abril de 2020, quando a taxa era de 2,67%, houve uma queda de 15,4%.

A taxa vinha em redução desde outubro de 2020 mas retomou a curva de crescimento a partir de fevereiro deste ano.

De outro lado, os financiamentos caíram de pouco mais de R$ 2,849 bilhões em fevereiro deste ano para R$ 2.801 bilhões em abril.

Outras informações sobre a economia acreana, o site do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, no endereço eletrônico http://observatoriodoacre.org.br/, mantém um banco de dados sobre a região.