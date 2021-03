Segundo o secretário de Assistência Social da cidade, Marissandro Nascimento, após perceberem que os imigrantes não estavam mais no local de isolamento, as equipes procuraram por eles nos dois abrigos da cidade e também na Ponte da Integração, que liga Assis Brasil ao Peru, onde ao menos 60 imigrantes continuam acampados, mas eles não foram localizados. O grupo de imigrantes se concentra na cidade do interior do Acre depois de ter sido barrado de entrar no Peru para seguir viagem.

“Nós tínhamos esse pessoal dentro de um abrigo exclusivo para quem estava contaminado, que era no ginásio, e era levado para eles café, almoço e janta. Em um desses dias de atendimento com alimentação, o responsável pela entrega percebeu tinha apenas quatro e depois saíram todos. A gente procurou nos abrigos para ver se encontrava esse pessoal, mas não encontramos. Aí, percebemos que está saindo muita gente da cidade e que eles podem ter ido embora”, informou o secretário.