SECOM/Brasiléia

A Prefeitura de Brasileia vem garantindo melhorias em diversas ruas do município e nesse sentido, os serviços de tapa buracos e asfaltamento vem acontecendo nos bairros, o que vai facilitar a locomoção de veículos e da população. O asfaltamento faz parte de uma série de melhorias que estão na programação da Secretaria de Obras. Nesta sexta-feira, 05, os trabalhos acontecem em trechos da Rua Marechal Rondon, no Centro da cidade, ao lado da praça dos Seringueiros.

A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do vice-prefeito Carlinhos do Pelado e do Secretário de Obras Lima Andrade, esteve acompanhando os serviços na referida rua, o que vai melhorar para os moradores e para os taxistas tendo em vista que é próximo ao ponto de parada dos mesmos.

A prefeita Fernanda Hassem destacou que diversos trabalhos vem sendo realizados em Brasiléia e que o objetivo é avançar ainda mais.

“Estamos realizando melhorias em várias ruas da nossa cidade, um trecho da Marinho Monte, a Rua Waldemir Lopes e hoje estamos na Rua Marechal Rondon aqui no centro da cidade, onde melhora tanto para os moradores quanto para os taxistas. Além destas ruas estamos realizando limpeza dos bairros da cidade, desobstrução de bueiros e valas para que quando chova diminua os transtorno aos moradores, e vamos avançar neste serviço de tapa buracos em nossa cidade”, destacou a prefeita.

Comentários