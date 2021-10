Ieptec prorroga inscrições de processo seletivo para mediador

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec) Dom Moacyr prorrogou nesta sexta-feira, 29, as inscrições para o processo seletivo simplificado, destinado à contratação de bolsistas na modalidade Mediador de Aprendizagem Horista.

As inscrições que encerraram na última quarta-feira, dia 27, foram prorrogadas, e agora estendem-se até o próximo dia 5 de novembro, sendo realizadas apenas de forma presencial, na sede do Ieptec, que fica localizada na rua Riachuelo, nº 138, Bairro José Augusto.

Foram disponibilizadas sete vagas para candidatos que possuam formação em nível fundamental, médio ou superior. Os profissionais selecionados vão atuar em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC’s), de curta duração, atendendo ao público do setor prisional do estado, com cursos de manicure e pedicure, barbeiro e costureira de máquina reta e overloque.

O FIC Prisional ou Pronatec Prisional, objetiva a oferta de cursos profissionais, de curta duração, que vão beneficiar pessoas que estão em situação de privação de liberdade, egressas do sistema prisional, ou que encontram-se cumprindo penas alternativas, restritivas de direito, ou medidas cautelares.

Com a contratação desses mediadores, o governo federal e o governo do Estado do Acre pretendem, junto ao Ieptec, promover a capacitação inicial de 105 pessoas. Serão divididas três turmas para cada segmento, totalizando 45 educandos que farão o curso de barbeiro, 45 o de manicure e pedicure, e 15 vão aprender o ofício de costureira.