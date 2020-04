O homem de 65 anos que foi transferido para a Capital do Acre na última quarta-feira, dia 7, com suspeita de ter contraído Covid-19, por suspeita do seu quadro clínico apresentado no hospital Raimundo Chaar em Brasiléia, teve o resultado do exame tão esperado pelos profissionais, familiares e amigos.

Segundo foi repassado para o hospital na noite deste sábado, dia 11, o idoso apresentava problemas respiratório, o que pode ser consequência do tabagismo por longos anos, lhe causando vários problemas como; câncer no pulmão, enfisema pulmonar, tuberculose, até mesmo o contágio por covid-19.

Segundo os funcionários do hospital Raimundo Chaar, foram cerca de cincos dias em contato com o paciente. Caso desse positivo, o hospital passaria por uma quarentena juntamente com todos que tiveram contato e trabalham no local.

O hospital regional localizado em Brasiléia, que atende quatro municípios, tem apenas 12 leitos e ainda não dispõe de uma estrutura suficiente para manter pacientes que venham ser contaminados pelo coronavirus. Qualquer paciente que por ventura venha apresentar os sintomas, será transferido para a Capital.

Com esse resultado, Brasiléia e Epitaciolândia continuam sem pessoas contaminadas desde a quarentena imposta por Decreto Estadual e Municipal, mas, que ainda devem manter os cuidados indicados e continuem com o distanciamento social até ultima ordem.

