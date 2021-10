Idosa recebe descarga elétrica e morre dentro de barco no Rio Acre

A idosa Maria do Socorro Lima Cavalcante, de 64 anos, sofreu uma descarga elétrica e morreu dentro de um barco no Rio Acre, na tarde deste sábado, 9, na região da Estrada do Panorama, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Maria saiu de casa para ir ajeitar um mergulhão dentro do Rio Acre, a vítima entrou no barco e quando chegou ao local, puxou o mergulhão para dentro do barco, recebeu a descarga elétrica e desmaiou.

Populares que passavam pelo local visualizaram a idosa dentro do barco desacordada e quando se aproximaram perceberam que Maria do Socorro estava sem vida.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, o médico só atestou a morte de Maria do Socorro.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Familiares se deslocaram até a delegacia e registraram o boletim de ocorrência.