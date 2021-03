Segundo vereador do município, a secretaria de saúde tem duas ambulâncias, uma fica parada e outra transporta funcionários para trabalhar na zona rural.

Acrelândia News

“Isso é lamentável, uma senhora sendo transportada em veículo particular trazendo mais desconforto neste momento ruim que já passa, além do cilindro de oxigênio ser transportado de maneira inadequada, e por questões política o prefeito não fecha parceria com a unidade disponibilizado uma ambulância para dar suporte neste momento”, disse.

Segundo informações do vereador, o Samu estava se preparando para transportar outro paciente, e devido à falta de ambulância a idosa teve que ser transferida de forma improvisada em veículo particular.

O vereador afirmou que vai levar o caso ao Ministério público, já que a gestão municipal se nega em atender as reivindicações que deslumbre ações em prol da comunidade no combate ao novo coronavírus.

Segundo o médico Raphael Lemos, três pacientes tiveram que ser transferidos para Rio Branco e isso dificultou o transporte.

A reportagem tentou contato com o prefeito de Acrelândia, mas não conseguiu resposta. O espaço fica reservado para os devidos esclarecimentos da prefeitura.

