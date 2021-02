O governador Gladson Cameli fez uma visita técnica ao Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia, neste domingo, 7. Aproveitou para anunciar investimentos que possibilitarão a melhoria no atendimento para os pacientes da região. Novos equipamentos e profissionais de saúde irão viabilizar cirurgias e consultas em diferentes especialidades médicas na unidade hospitalar.

“Essa obra do Hospital Regional do Alto Acre precisava ser concluída quando assumimos o governo. E de fato conseguimos terminar esse trabalho no ano passado. Agora o empenho de toda a nossa equipe é trazer melhorias para esse hospital que atende uma população imensa da região do Alto Acre e dos países de fronteira”, disse.

O governador acrescentou que o sistema privado de saúde ainda é bastante limitado e que é preciso ampliar os serviços hospitalares públicos. “Já estamos instalando um tomógrafo e novos respiradores para os pacientes da Covid-19, além de estarmos contratando novos profissionais para o hospital. Precisamos vencer esse momento. Melhorando a estrutura desse Hospital Regional poderemos fazer cirurgias que anteriormente eram feitas em Rio Branco. Assim vamos diminuir as filas de atendimento nos hospitais da capital e reforçaremos a luta contra a pandemia da Covid no Alto Acre”, salientou o governador.

O secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene, colocou como prioridade para o governo as melhorias do hospital.

“A Sesacre está buscando ampliar a estrutura de profissionais especializados de atendimento e cirurgias porque esse hospital atende quatro municípios e também países vizinhos. Temos estrutura para atender a maternidade e fazer exames complexos para que as pessoas não precisem mais se deslocar para Rio Branco. Há um trabalho ainda para oferecer outras especialidades, como a nefrologia. Isso tem sido planejado dentro da Sesacre para cada vez mais ampliar as ações do Hospital Regional do Alto Acre. Vivemos uma situação difícil com a Covid e estamos ampliando mais 10 leitos de UTI nessa unidade. Nós já identificamos uma enfermaria para transformar em UTI e já temos todos os equipamentos necessários para instalá-las”, explicou Alysson.

O secretário de Infraestrutura (Seinfra), Ítalo Medeiros, ressaltou que foi uma vitória do governo poder entregar o Hospital Regional do Alto Acre à população com todas as suas alas funcionando.

“Essa era uma daquelas obras que não terminava nunca. No ano passado tivemos a felicidade de concluí-la e hoje vemos todas as suas alas funcionando. Temos uma farmácia bem adequada, a lavanderia, que funcionava em outro local, e o restaurante. De fato o governador tem cobrado da sua equipe que coloque as obras para funcionar antes de inaugurá-las. Assim temos a alegria de oferecer todos os serviços hospitalares em pleno funcionamento para a população dessa região”, finalizou Ítalo.

