O deputado estadual Antonio Pedro (DEM), juntamente com o governador Gladson Cameli fez uma visita técnica, no domingo, 7, ao Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia. Na oportunidade, o parlamentar solicitou ao chefe do executivo mais investimentos para a Unidade de Saúde a fim de melhorar o atendimento a população.

“Não é de hoje que falo sobre a necessidade de mais investimentos no Hospital Regional do Alto Acre. Fiquei feliz e satisfeito com a visita do governador Gladson Cameli, principalmente, porque ele trouxe boas notícias. Novos equipamentos e profissionais de saúde serão futuramente disponibilizados ao local. É uma resposta maravilhosa as nossas reivindicações.”, falou o democrata ao pontuar ainda sobre a necessidade de ampliar os serviços nos hospitais públicos.

“O governador nos informou que um novo tomógrafo está sendo instalado na unidade e novos respiradores para os pacientes da Covid-19. Como bem destacou o governador, melhorando a estrutura deste Hospital Regional poderemos fazer cirurgias que anteriormente eram feitas em Rio Branco. Assim vamos diminuir as filas de atendimento nos hospitais da capital e reforçaremos a luta contra a pandemia da Covid no Alto Acre”, disse.

O governador agradeceu o empenho do deputado pelas demandas do Alto Acre e reforçou seu compromisso com a região, especialmente na área da Saúde. “Essa obra do Hospital Regional do Alto Acre precisava ser concluída quando assumimos o governo. E de fato conseguimos terminar esse trabalho no ano passado. Agora o empenho de toda a nossa equipe é trazer melhorias para esse hospital, que atende uma população imensa da região do Alto Acre e dos países de fronteira”, disse.

O secretário de Infraestrutura (Seinfra), Ítalo Medeiros, e o secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene, também participaram da agenda.

