Hospital do Amor agradece Vanda Milani por recursos alocados à instituição.

O Hospital do Amor, entidade nacionalmente conhecida por receber e tratar pacientes acometidos por câncer provenientes de todo o Brasil, concedeu à deputada Vanda Milani(Solidariedade) um certificado de ‘Amiga do Hospital do Amor” pela alocação de R$ 450 mil(OGU/2020).Os recursos foram aplicados no custeio para Incremento Temporário do Teto da Média e Alta Complexidade-MAC do Instituto de Prevenção Hospital do Amor de Rio Branco.

“Em nome de todos os pacientes, todos os colaboradores ,quero agradecer à deputada Vanda Milani seu comprometimento e sua ajuda pela causa do Hospital do Amor”, disse Henrique Prata, presidente da entidade, em vídeo gravado à parlamentar. Nada menos que 9.768 pacientes acreanos geraram 23.141 atendimentos para 23 municípios do Estado no ano de 2020.Em termos de Brasil,foram realizados 924 mil exames(mama, colo) de 2018 a 2021 ,sendo diagnosticados mais de 4.960 casos de câncer,o que contribuiu na diminuição em mais de 10vezes o cuso do tratamento oncológico.

Importância do tratamento

Vanda Milani reforçou que sendo o câncer uma doença emergencial, “a indicação é que seja tratado o mais breve possível”. Por isto mesmo, segundo a deputada , o apoio de uma equipe multidisciplinar e de alto nível é essencial, sem esquecer que a possibilidade de cura é diretamente relacionado com o tempo em que a doença é detectada no organismo. “Neste sentido, é preciso reconhecer o esforço dispendido pelo Hospital do Amor que, como uma entidade reconhecida internacionalmente, vem realizando um trabalho admirável. Razão pela qual continuará a contar com todo meu apoio”