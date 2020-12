Por Raimari Cardoso

No dia 15 de outubro passado, a estatal Agência de Notícias do Acre noticiou a entrega, pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), de R$ 1,5 milhão em equipamentos para o hospital Epaminondas Jácome, de Xapuri.

Entre os vários itens que foram entregues ao hospital pelo próprio secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene, estava um aparelho novo de raio-x, uma das grandes necessidades da unidade de saúde em muitos anos.

No entanto, passados menos de dois meses da entrega dos equipamentos e insumos, o hospital continua a sofrer com o problema da falta de um aparelho de radiografia eficiente, de maneira especial para os casos de covid-19.

Segundo informações de funcionários, o aparelho de raio-x novo que chegou ao hospital foi trocado por outro já usado, dias depois da entrega, que em pouco tempo começou a apresentar problemas, supostamente em decorrência de problemas elétricos.

Outra informação apurada junto a servidores do hospital é a de que, com o aumento de casos de covid-19 no município, pacientes estão sendo encaminhados ao hospital regional Raimundo Chaar, de Brasiléia, para realizarem radiografias do pulmão.

Procurada pela reportagem do ac24horas, a assessoria de comunicação da Sesacre trouxe uma resposta da Direção de Assistência em Saúde. Segundo a explicação, há um aparelho fixo e outro móvel no hospital de Xapuri.

“O fixo, por problemas de diversas quedas de energia, queimou a placa e já foi dada a ordem de serviço para a empresa. O móvel continua em pleno funcionamento, mas não é indicado no diagnóstico de covid”, enfatizou a Assistência em Saúde.

Xapuri é o segundo em incidência da doença no estado com 8.704,7 casos por grupo de 100.000 habitantes. Em números absolutos, o município é o campeão de casos na regional do Alto Acre, com 1.682 diagnósticos feitos, segundo a Sesacre.

