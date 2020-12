“Para os consumidores de alta tensão, ou melhorando para a indústria do estado de Rondônia, para o comércio do estado de Rondônia, nós estamos falando em uma redução tarifária na ordem de 16%. E nós estamos falando em uma redução tarifária para baixa tensão, para as residências do estado de Rondônia, na ordem de 9,85%. Quando nós conjugamos esses dois redutores tarifários, a gente está falando em um efeito médio para o estado de Rondônia da redução de aproximadamente 11,29%”, disse o relator do processo na Aneel, Efraim Cruz.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, na última terça-feira (8/12), o resultado da Revisão Tarifária Extraordinária Contratual da Energisa Rondônia – Distribuidora de Energia S.A. – ERO, a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2020.

Com a decisão, as tarifas de energia elétrica dos consumidores atendidos pela distribuidora terão redução média de -11,29%.