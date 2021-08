Homicida foragido da Justiça é preso pela Polícia Civil de Assis Brasil

Em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo juiz da comarca de Assis Brasil, Dr. Alex Ferreira Oivane, policiais civis lotados na delegacia de Assis Brasil, sob o comando do delegado Erick Ferreira Maciel, prenderam na manhã desta terça-feira, (24), um foragido da justiça, identificado com as iniciais A.S.R, acusado de ser o autor de um homicídio ocorrido em 2020.

De acordo com as informações policiais, desde o registro do crime, o acusado residia no Ramal Santa luzia, no município vizinho de Brasileia e estava vivendo na condição de foragido da Justiça.

Segundo foi levantado, o homicida foragido vinha fazendo ameaças a moradores que temiam por suas vidas, mas, graças ao trabalho das forças ligadas a Segurança Pública do Acre, o mesmo foi localizado e preso, conduzido à delegacia para responder pelo crime a ele imputado.

O gora capturado, está a disposição do Judiciário para os devidos procedimentos sobre o caso, podendo ser transferido ao presídio estadual nas próximas.