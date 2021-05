Homens são presos no Calafate após realizarem roubo no Belo Jardim 2

Por

Uma ação conjunta dos policiais militares da Força Tática do 1° e 2° Batalhão, resultou na prisão de quatro bandidos identificados como Sérgio Ribeiro da Silva, de 38 anos, Ismael Carlos Araújo Dantas, de 26 anos, Walmir Ferreira de Araújo, de 21 anos, e Lucas Henrique Costa Azevedo, de 21 anos, na tarde desta quinta-feira, 13, pelo crime de roubo em um mercantil localizado na rua da Paz, no bairro Belo Jardim II, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, os quatros criminosos chegaram em um veículo modelo Fox, invadiram o mercantil, renderam seis pessoas e roubaram celulares, carteiras e dinheiro. As vitimas ainda foram agredidas e trancadas em um banheiro.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, uma das vítimas conseguiu rastrear o celular roubado e verificar que a localização estava na praça do bairro Wilson Ribeiro na região do Calafate, porém, quando os policiais chegaram ao local, nada foi encontrado. As guarnições fizeram patrulhamento na região e na rua Arara, ainda no Wilson Ribeiro, encontraram um carro com as mesma características informada pelas vítimas na frente de uma casa. Os policiais adentraram na residência e encontraram os quatros assaltantes. No interior da casa foi encontrado vários objetos roubados, entre eles, um revólver calibre 32 com 7 munições intactas, uma escopeta calibre 32 com 3 munições, três facas, relógios, celulares, uma televisão, uma guitarra, microfones, cabos de som, uma caixa de som, motosserra, roçadeira, botija de gás, uma bomba, controles de vídeo game, bonés, meias e uma quantia de R$ 4.538 reais em espécie.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Na delegacia as vítimas reconheceram os bandidos.