Gladson e nenê Junqueira apresentam projeto de fomento à agroindústria para ministra da agricultura

Assessoria

O governador Gladson Cameli apresentou, junto com o secretário de Estado de Produção e Agronegócio, Nenê Junqueira as ações a serem desenvolvidas no portfólio de projetos da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa). A reunião aconteceu nesta quarta-feira, 12, em Brasília.

Dentre os projetos apresentados estão a aquisição de máquinas; recuperação de áreas degradadas; apoio e fomento à agricultura familiar; fortalecimento das pequenas e médias agroindústrias e aparelhamento da Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater). O encontro com a ministra representa a busca para angariar recursos do governo federal para alavancar o agronegócio no Acre.

“Vamos cadastrar esses projetos para fomentar as atividades agroindustriais no estado, o governo federal poderá viabilizar esses recursos para podermos trabalhar durante este ano e também em 2022”, ressaltou Cameli.

O gestor da Sepa destacou os diversos segmentos de produção que serão beneficiados para garantir a melhora na produção de cada setor. “Dentro desta proposta de fortalecimento podemos citar esforços voltados para a agroindústria de macaxeira; banana; polpas de frutas e bacia leiteira. Desta forma é um amplo projeto que estamos fazendo para atender vários segmentos do agronegócio no estado”, pontuou Junqueira.

O senador Márcio Bittar, o procurador-geral do Estado, João Paulo Setti, e o deputado estadual Roberto Duarte participaram da audiência.