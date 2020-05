O pai que gravou vídeos assediando a filha de cinco anos foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. O crime foi descoberto após a mãe da criança encontrar as imagens na lixeira do celular do homem.

Sobre as medidas que foram adotadas, Elenice contou que no dia que a mãe fez a denúncia na Defla já foi encaminhada ao IML e à maternidade para que fossem feitos os exames e outras medidas de segurança para a saúde da criança.

Quando a criança dormiu, a tia da menina resolveu olhar as fotos da galeria do celular do homem e acabou encontrando três vídeos do dia 25 de abril em que a criança aparece dormindo enquanto o pai passa órgão genital nas partes íntimas da menina.