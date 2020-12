Época

Pelo menos sete pessoas morreram e outras sete ficaram feridas neste domingo (27) após um ataque com faca na pequena cidade de Kaiyuan, no nordeste da China. O suspeito, identificado apenas pelo sobrenome Yang, foi detido pela polícia, segundo uma emissora local.

Segundo o jornal South China Morning Post, um homem empunhando uma faca atacou aleatoriamente transeuntes na região de Suntai Road por volta das 8h15 deste domingo. As autoridades foram acionadas e conseguiram prender o suspeito. Durante a operação, um policial ficou ferido.

Uma testemunha relatou ao periódico chinês que a maioria das vítimas aparentava serem mulheres de meia-idade ou idosas e que o suspeito parecia ter cerca de 50 anos. Ela disse ainda que a ofensiva começou perto de uma escola.

“Ele apenas esfaqueou estranhos, foi realmente horrível. Foi uma sorte que a escola não estava aberta hoje. Caso contrário, poderia ter havido mais vítimas”, disse ela.

Vídeo publicado pelo Xian Evening News mostrou várias pessoas caídas no chão recebendo atendimento médico enquanto as autoridades atuavam. Nas imagens, é possível ver um rapaz vestido de preto sendo conduzido pelos policiais. Até o momento, não se sabe o que motivou o crime.

O ataque não é caso isolado no país. No mês passado, uma mulher na província de Fujian morreu do lado de fora de um hospital após ser atingida várias vezes por um homem com uma barra de aço. O agressor disse às autoridades que descontou sua raiva na vítima, que caminhava sozinha, após ter uma discussão com um colega, segundo o SMCP.

Em janeiro, outro homem agrediu cerca de 20 alunos com um martelo depois de ser demitido de seu emprego em uma escola. Em junho de 2018, um rapaz de 29 anos esfaqueou duas crianças até a morte no portão de sua escola em Xangai. Ele disse à polícia que estava com raiva por estar desempregado e decidiu se vingar da sociedade.

