A corrida pela vacina e a busca por remédios e tratamentos contra a covid-19 fez empresários do setor de saúde ficarem bilionários em 2020. São os casos dos CEOs da BioNTech, Uğur Şahin, e da Moderna, Stéphane Bancel.

Sahin viu sua fortuna chegar a US$ 4,2 bilhões. Bancel tem um patrimônio líquido de US$ 4,1 bilhões. A Forbes mapeou 50 novos bilionários no ramo da saúde em 2020.

A pandemia também impulsionou o mercado de empresas produtoras de frascos de vidro e outros materiais paralelos.

Leia a lista da Forbes:

Uğur Şahin — patrimônio líquido: US$ 4,2 bilhões. Nacionalidade: Alemanha. Fonte da riqueza: BioNTech. Dono de aproximadamente 17% das ações, Sahin viu as ações da empresa crescerem 160% desde janeiro por causa do sucesso da vacina contra a covid-19 desenvolvida em parceria com a Pfizer.

Stéphane Bancel — patrimônio líquido: US$ 4,1 bilhões. Nacionalidade: França. Fonte da riqueza: Moderna. Bancel é dono de 6% da Moderna. Antes de março, tinha 9%. Vendeu mais de um milhão de ações, com o aumento das ações da empresa em mais de 550% desde o início do ano.

Yuan Liping — patrimônio líquido: US$ 4,1 bilhões. Nacionalidade: Canadá. Fonte da riqueza: Farmacêutica. Yuan possui 24% da Shenzhen Kangtai Biological Products Kangtai, a fabricante chinesa exclusiva da vacina desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, com um acordo para produzir 200 milhões de doses.

Hu Kun — patrimônio líquido: US$ 3,9 bilhões. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Equipamento médico. Hu é o CEO da Contec Medical Systems, fabricante de dispositivos médicos como nebulizadores, estetoscópios e monitores de pressão sanguínea, baseada na cidade chinesa de Qinhuangdao. Ele é proprietário de quase metade das ações da empresa, que subiram 150% desde a abertura de capital abriu na Bolsa de Valores de Shenzhen em agosto.

Carl Hansen — patrimônio líquido: US$ 2,9 bilhões. Nacionalidade: Canadá. Fonte da riqueza: AbCellera. Hansen é o CEO e cofundador da AbCellera, uma empresa de biotecnologia com sede em Vancouver que usa inteligência artificial e aprendizado de máquina para identificar os tratamentos de anticorpos mais promissores para doenças. Hansen tem 23% de participação na empresa. O governo dos EUA encomendou 300 mil doses do bamlanivimab, um anticorpo que a AbCellera descobriu em parceria com a Eli Lilly, que recebeu aprovação da FDA como tratamento contra a covid-19 em novembro.

Timothy Springer — patrimônio líquido: US$ 2 bilhões. Nacionalidade: Estados Unidos. Fonte da riqueza: Moderna. Imunologista e professor de química biológica e farmacologia molecular na Universidade de Harvard, Springer foi investidor fundador da Moderna em 2010, quando investiu cerca de US$ 5 milhões na empresa recém-criada. Uma década mais tarde, sua participação de 3,5% vale agora cerca de US$ 1,6 bilhão.

Sergio Stevanato — patrimônio líquido: US$ 1,8 bilhão. Nacionalidade: Itália. Fonte da riqueza: Embalagem médica. Stevanato é o CEO da empresa italiana de embalagens médicas Stevanato Group, o 2º maior produtora mundial de frascos de vidro e fornecedora de frascos para mais de 40 vacinas contra a covid-19.

Robert Langer — patrimônio líquido: US$ 1,5 bilhão. Nacionalidade: Estados Unidos. Fonte da riqueza: Moderna. Conhecido como o "Edison da Medicina" por seu trabalho pioneiro no campo da engenharia biomédica, Langer é professor de engenharia química no MIT (Massachusetts Institute of Technology). Ele foi investidor fundador da Moderna em 2010 e nunca vendeu uma ação. Sua participação de 3% vale agora cerca de US$1,5 bilhão.



Premchand Godha — patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão. Nacionalidade: Índia. Fonte da riqueza: Farmacêutica. Godha adquiriu a Ipca Labs, fabricante de medicamentos sediada em Mumbai, em parceria com a família da superestrela de Bollywood Amitabh Bachchan em 1975. A empresa fabrica genéricos e ingredientes farmacêuticos e viu o preço de suas ações quase dobrar este ano, em parte por causa da maior produção e vendas do controverso medicamento hidroxicloroquina —considerado uma cura potencial no início da pandemia, antes de seu uso ter sido desencorajado pela OMS por não ter a eficácia comprovada no combate à covid-19.



August Troendle — patrimônio líquido: US$ 1,3 bilhão. Nacionalidade: Estados Unidos. Fonte da riqueza: Serviços farmacêuticos. Troendle é o CEO e fundador da Medpace, empresa que realiza trabalhos contratuais e ensaios clínicos para farmacêuticas que desenvolvem medicamentos e dispositivos médicos. A Forbes estima que Troendle, que possui cerca de 21% das ações da Medpace, o que agora vale cerca de US$ 1,3 bilhão, tornando-se o mais recente empresário do setor de saúde a ingressar no clube bilionário em 2020.

Li Juanquan & família — patrimônio líquido: US$ 7,9 bilhões. Nacionalidade: Hong Kong. Fonte da riqueza: Produtos cirúrgicos.

Jian Jun — patrimônio líquido: US$ 4,4 bilhões. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Biotecnologia.

Ye Xiaoping — patrimônio líquido: US$ 4,2 bilhões. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

Hao Hong — patrimônio líquido: US$ 3,4 bilhões. Nacionalidade: Estados Unidos. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

Jin Lei — patrimônio líquido: US$ 3,2 bilhões. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

Liu Fangyi — patrimônio líquido: US$ 3,2 bilhões. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Equipamento médico.

Lv Jianming — patrimônio líquido: US$ 3,1 bilhões. Nacionalidade: Hong Kong. Fonte da riqueza: Equipamento médico.

Gan Zhongru — patrimônio líquido: US$ 2,8 bilhões. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

Weng Xianding — patrimônio líquido: US$ 2,8 bilhões. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Dispositivos médicos.

Chen Xiao Ying — patrimônio líquido: US$ 2,7 bilhões. Nacionalidade: Hong Kong. Fonte da riqueza: Informação de saúde.

Xie Juhua & família — patrimônio líquido: US$ 2,6 bilhões. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

Dai Lizhong — patrimônio líquido: US$ 2,5 bilhões. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Testes médicos.

Miao Yongjun — patrimônio líquido: US$ 2,5 bilhões. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Diagnóstico clínico.

Hu Gengxi & família — patrimônio líquido: US$ 2,3 bilhões. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Biofarma.

Li Zhibiao — patrimônio líquido: US$ 2,3 bilhões. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Produtos de cuidado pessoal.

Lin Zhixiong & família — patrimônio líquido: US$ 2,1 bilhões. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Dispositivos médicos.

Alberto Siccardi & família — patrimônio líquido: US$ 2,1 bilhões. Nacionalidade: Suíça. Fonte da riqueza: Dispositivos médicos.

Gao Yi & família — patrimônio líquido: US$ 2 bilhões. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

Lin Zhijun — patrimônio líquido: US$ 2 bilhões. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Dispositivos médicos.

Xie Liangzhi & família — patrimônio líquido: US$ 2 bilhões. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Biotecnologia.

Chen Baohua — patrimônio líquido: US$ 1,8 bilhão. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

Zhu Yiwen & família — patrimônio líquido: US$ 1,8 bilhão. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Serviços de saúde.

Li Wenmei & família — patrimônio líquido: US$ 1,7 bilhão. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Equipamento médico.

Lin Jie & família — patrimônio líquido: US$ 1,7 bilhão. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

Liu Xiucai & família — patrimônio líquido: US$ 1,6 bilhão. Nacionalidade: Estados Unidos. Fonte da riqueza: Químicos.

Pu Zhongjie & família — patrimônio líquido: US$ 1,6 bilhão. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Equipamento médico.

Rao Wei & família — patrimônio líquido: US$ 1,6 bilhão. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

Ren Jinsheng & família — patrimônio líquido: US$ 1,6 bilhão. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

Xiong Jun & família — patrimônio líquido: US$ 1,5 bilhão. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

Yi Xianzhong & família — patrimônio líquido: US$ 1,5 bilhão. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

Felix Baker — patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão. Nacionalidade: Estados Unidos. Fonte da riqueza: Investimento em Biotecnologia.

Julian Baker — patrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão. Nacionalidade: Estados Unidos. Fonte da riqueza: Investimento em Biotecnologia.

Rajendra Agarwal — patrimônio líquido: US$ 1,3 bilhão. Nacionalidade: Índia. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

Banwarilal Bawri — patrimônio líquido: US$ 1,3 bilhão. Nacionalidade: Índia. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

Girdharilal Bawri — patrimônio líquido: US$ 1,3 bilhão. Nacionalidade: Índia. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

Benedicte Find — patrimônio líquido: US$ 1,3 bilhão. Nacionalidade: Dinamarca. Fonte da riqueza: Dispositivos médicos.

Alan Miller & família — patrimônio líquido: US$ 1,3 bilhão. Nacionalidade: Estados Unidos. Fonte da riqueza: Serviços de saúde.

Zhong Ming & família — patrimônio líquido: US$ 1,3 bilhão. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Instrumentos médicos.

Yuan Jiandong & família — patrimônio líquido: US$ 1,1 bilhão. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

Fan Minhua — patrimônio líquido: US$ 1,1 bilhão. Nacionalidade: China. Fonte da riqueza: Farmacêutica.

