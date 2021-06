Homem é preso por fingir ser perito criminal e falsificar atestados médicos no Acre

Uma ação do Policiais Militares do 3° Batalhão resultou na prisão do foragido João Valbecir Alves Barbosa, de 52 anos, na tarde desta terça-feira, 22. A prisão aconteceu na rua São Francisco, situado no bairro Montanhês em Rio Branco. As informações são do site ac24horas.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando avistou o foragido em um veículo modelo Sandero, de cor branca. Foi feita a abordagem e João foi preso. Segundo a Polícia, João Valbecir estava com dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de estelionato e porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia informou ainda ao site que, que Valbecir dizia a várias pessoas que era Perito Criminal, inclusive usava até uma blusa de cor preta com o símbolo da Polícia Civil. Disse ainda que o criminoso falsificava documentos e até atestado médico.

Durante a prisão, o foragido ainda tentou enganar os policiais alegando ser Perito Criminal, na tentativa de não ser preso, mas os Policiais já sabiam toda a verdade sobre João Valbecir.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o criminoso foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Valbecir está à disposição da justiça e será encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde.