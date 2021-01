Por jurua on-line

A ocorrência foi registrada nas primeiras horas da manhã desta quinta feira (28) O corpo de um homem identificado como José Leonardo dos Santos de Moura, de 62 anos, morador do bairro Aeroporto Velho, foi encontrado em uma área de acostamento no Conjunto Formoso, bairro Artur Maia, em Cruzeiro do Sul.

Um homem que passava pelo local viu o corpo caído e chamou a polícia, que ao chegar, constatou que não haviam sinais vitais e nem sinais de violência ou algum tipo de ferimento.

A primeira impressão, segundo um perito que esteve no local, é de que a causa da morte tenha sido natural, o que ainda será analisado pelo IML de Cruzeiro do Sul pra onde o corpo foi encaminhado.

Segundo informações de policiais militares que estiveram no local, a vítima seria pai de um policial civil do município.

