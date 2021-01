Atraso foi motivado por ‘queda na produção nacional de alguns insumos’ em decorrência da pandemia do novo coronavírus, segundo departamento. Estrutura começou a ser construída em 2014 e objetiva interligar ambos estados.

Por Welliton Lopes e Mayara Subtil, Rede Amazônica O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que a obra da ponte sobre o Rio Madeira, na região da Ponta do Abunã, em Porto Velho, deve ficar pronta em março deste ano. ________________________ A informação foi repassada à Rede Amazônica nesta semana via Lei de Acesso à Informação (LAI). ________________________ Segundo o Dnit, o motivo do atraso é em decorrência da “queda na produção nacional de alguns insumos” causada pela pandemia da Covid-19. A estrutura de 1,9 Km de extensão está sendo construída desde 2014 e tem o objetivo de interligar Rondônia ao Acre. A obra foi orçada em R$ 130 milhões. O órgão esclareceu também que o cronograma da obra foi diretamente afetado pelo atraso na entrega do aço necessário à construção do elevado. O Dnit informou ainda que faltam realizar serviços de pavimentação, sinalização, acabamento e drenagem na estrutura. O acesso à ponte já está pavimentado no lado do Acre e em 97,22% no lado de Rondônia, conforme o departamento. Enquanto a entrega da ponte não é feita, motoristas e motociclistas utilizam uma balsa para atravessar o Rio Madeira. A estimativa é de que mais de 2 mil veículos passem pela ponte assim que ficar pronta. A expectativa é de também agilizar e baratear o transporte de mercadorias entre os dois estados. A obra já sofreu alguns atrasos. Entre muitas previsões, a última era de que a estrutura seria inaugurada no fim de 2020. Caso não ocorram novos atrasos, a ponte será inaugurada até o final de março.

DNIT já realizou o asfaltamento do último acesso à cabeceira da Ponte do Rio Madeira do lado esquerdo da ponte

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT trabalha forte com a pavimentação asfáltica dos 1.400 metros de aterro de acesso à cabeceira da ponte, no lado direito do Rio Madeira. O acesso à cabeceira no lado esquerdo do rio já está concluído e asfaltado, bem como cerca de 1.000 metros de ponte também já estão pavimentados.

Comentários