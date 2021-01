Ascom/Polícia Civil

Dando continuidade às diretrizes da Secretária de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que orienta as forças de segurança do Estado do Acre a reprimir as ações de grupos criminosos e restabelecer a paz na sociedade, na manhã desta quinta-feira, 28, a Polícia Civil prendeu em Mâncio Lima um membro de facção que aterrorizava os moradores do bairro da Cobal.

A ofensiva policial foi coordenada pelo delegado titular de Mâncio Lima, José Obetânio, que prendeu R.C.S., 25 anos. Contra o homem pesava em seu desfavor um mandado de prisão por envolvimento com o crime de tráfico de drogas e organização criminosa.

O delegado José Obetânio tem colocado a cidade de Mâncio Lima em destaque quando se fala em restabelecimento da paz social. “Esse faccionado preso hoje é um exemplo de que ninguém que desafia o Estado ficará impune. Ele aterrorizava os moradores de Mâncio Lima, mas agora está preso. Esta cidade jamais será dominada por facção, pois lugar de bandido é na cadeia”, completou o delegado.

