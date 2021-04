O corpo do homem cuja identidade ainda é desconhecida foi encontrado na manhã deste domingo (4) numa área inundada que fica atrás de um lava jato desativado na rua principal do bairro Taquari, em Rio Branco. O corpo estava amarrado com uma corda e apresentava um corte profundo no pescoço.

Conforme apurou o ContilNet, o cadáver já apresentava sinais de decomposição e algumas partes haviam sido comidas por peixes. Populares acionaram a polícia e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Comentários