Um homem identificado como Vagner Lima, de 37 anos, foi morto com 33 facadas e três disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira, 3, no bairro da Praia, em Tarauacá.

No local impera a lei do silêncio. Não se sabe qual a motivação para o crime brutal. De acordo com relatos dos policiais militares, que atenderam a ocorrência, ao chegarem à cena do crime, a vítima já estava sem vida. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá.

