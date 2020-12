Um homem de 46 anos morreu afogado após tentar atravessar a nado o Rio Iaco, em Sena Madureira, interior do Acre, na manhã de domingo (13). O corpo de Francisco Moura de Souza foi encontrado preso em galhos pelos bombeiros da cidade.

O comando do Corpo de Bombeiros do município explicou que populares afirmaram que Souza estava ingerindo bebidas alcóolicas, no bairro Vitória, quando resolveu entrar no rio.

Ao chegar no meio do manancial, Souza teria apresentado cansaço, começou a se debater e gritar por socorro até desaparecer.

Moradores da região notificaram o corpo de bombeiros e uma equipe de mergulhadores iniciou os trabalhos de buscas pelo paradeiro dentro do rio. A equipe fez uma varredura no manancial e achou o corpo de Souza em uns galhos.

O cadáver foi entregue para a Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

