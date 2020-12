Já para a Polícia Militar, serão abertas 20 vagas para os cargos de oficiais combatentes. Os aprovados nesta área do concurso farão o Curso de Formação de Oficiais no estado de Goiás.

O governador Marcos Rocha anunciou a realização de concursos internos no âmbito da PM e Corpo de Bombeiros, além de um certame com 379 vagas para a Polícia Civil. A definição foi feita após reunião com secretários de primeiro escalão, disse o governante.

Segundo Marcos Rocha, o concurso externo oferecerá 10 vagas para delegados, 10 para médicos legistas, 175 para agentes, 120 para escrivão, 50 papiloscopistas e 14 para técnicos em necropsia.

Também foi anunciada que serão autorizadas vagas para cadastro reserva. O novo concurso deve ser realizado no segundo semestre do próximo ano.

Para o Corpo de Bombeiros, serão ofertadas cinco vagas para oficiais combatentes, que trabalha no combate ao fogo; três oficiais do quadro complementar, que é para áreas de engenharia e arquitetura, uma vez que a corporação atua na fiscalização de obras e pareceres.

Já para a Polícia Militar, serão abertas 20 vagas para os cargos de oficiais combatentes. Os aprovados nesta área do concurso farão o Curso de Formação de Oficiais no estado de Goiás.

