Heroico! Coreia vence Portugal nos acréscimos, avança e elimina o Uruguai

OGol

No futebol há uma regra não escrita – não se pode desistir (ou comemorar) antes do apito final. E foi assim nesta sexta-feira. Quando parecia que a Coreia do Sul se despediria da Copa do Mundo com empate contra Portugal, um contra-ataque letal, nos acréscimos, definiu a vitória por 2 a 1. Um resultado que acabou com a alegria do Uruguai em jogo disputado no mesmo horário.

Os uruguaios venceram Gana por 2 a 0 e estavam tranquilos em campo até os minutos finais. As lágrimas de desespero tomaram conta dos rostos celestes nos minutos finais. Na Coreia, as lágrimas foram de alegria por uma classificação heroica. Para Portugal, nada mudou, com liderança assegurada mesmo com derrota.

Reservas? CR7 é quem compromete

Como todas as seleções que entraram na terceira rodada classificadas, Portugal optou por um time praticamente todo reserva. Ainda assim, com Cristiano Ronaldo em campo, à procura de ritmo de jogo por conta do pouco tempo em campo com o Manchester United. A maior virtude do time comandado por Fernando Santos foi manter o equilíbrio tático, ao contrário do exemplo dado por Didier Deschamps, da França.

Não demorou para o combinado luso furar a frágil defesa coreana. Com cinco minutos, Dalot escapou pela direita, ganhou no corpo e na velocidade e cruzou forte, rasteiro. Ricardo Horta se apresentou na área para empurrar para o fundo da rede.

Portugal poderia ter feito mais gols no primeiro tempo e, curiosamente, quem pecou nas finalizações foi logo sua maior estrela. Irreconhecível, CR7 desperdiçou oportunidades que em outros tempos certamente converteria e foi o destaque negativo da primeira etapa. Já a Coreia, mesmo pior em campo, soube aproveitar sua chance.

O empate veio antes dos 30. Após cobrança de escanteio, Ronaldo desviou na primeira trave e acabou por oferecer assistência involuntária para Kim Young-Gwon, livre na pequena área, tocar para o 1 a 1.

Coreia não desiste e avança nos acréscimos

Com o Uruguai vencendo por 2 a 0 no intervalo, Portugal sabia que a liderança dificilmente escaparia, mesmo com derrota. Para a Coreia, no entanto, restava um gol para avançar. Disposição para chegar lá não faltaria aos coreanos. Já talento para isso…

Portugal seguiu sendo mais perigoso. Uma boa notícia para o torcedor luso, que poucas vezes na história teve um banco tão repleto de bons nomes. A má notícia ficou mesmo para Cristiano Ronaldo, que até se esforçou, mas errou tudo que tentou na partida até ser substituído.

Do lado coreano, as limitações eram tantas que nem mesmo o talento de Son conseguiu encontrar espaço para florescer. O atacante ainda tentou jogadas individuais e chutes de fora da área, sempre sem causar grande incômodo. Até que, nos acréscimos, o atacante do Tottenham arrancou com sua característica velocidade e tocou para Hwong Hee-Chan, livre na área, definir a heroica classificação coreana.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários