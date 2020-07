Nós últimos dias, o delegado foi alvo de denúncia levado por um agente da Polícia Civil para o MP

SAIMO MARTINS

Após rumores de que seria o próximo exonerado do governo nos próximos dias, fontes revelaram na quinta-feira (23), que o delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, recebeu uma ligação de apoio e solidariedade do governador Gladson (Progressistas), após as denúncias de que o agente público estaria participando de uma ‘rachadinha’.

Segundo fontes palacianas, o governador fez a ligação para Maciel na noite de terça-feira (21), e na ocasião foi bastante enfático ao garantir que confiava na inocência do gestor acerca do assunto.

Maciel deveria ser exonerado logo após o escândalo, mas com o apoio do governador e do vice, que lhe indicou ao cargo, deve permanecer na direção, mesmo que a contragosto dos que almejam a direção da Polícia Civil.

Nós últimos dias, o delegado foi alvo de denúncia levada por um agente da Polícia Civil para a Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio, do Ministério Público do Acre (MPAC), pela prática de “rachadinha”, que consiste no repasse por parte de um servidor público ou prestador de serviços da administração, de parte de sua remuneração ou lucro indevido.

Em contato com membros da Polícia Civil, eles afirmam que Maciel enfrenta a resistência de um grupo que foi contra sua nomeação à frente da instituição. Por isso, houve a implantação de denúncias que precisam ser provadas junto às autoridades competentes.

Comentários