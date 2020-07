A cooperação na troca de informações e união das forças policiais no território nacional tem permitido que os mais diversos

A cooperação na troca de informações e união das forças policiais no território nacional tem permitido que os mais diversos criminosos sejam alcançados pela Justiça brasileira.

Na manhã desta sexta-feira, 24, uma operação foi desencadeada pela Polícia Civil do Estado do Acre, com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Ministério da Justiça, com o objetivo de desarticular célula de organização criminosa acreana que atuava na capital paulistana.

Ao todo foram cumpridos quatro (4) mandados de busca e apreensão em imóveis situados na zona sul de São Paulo. Bem como dois mandados de prisão em desfavor de uma mesma pessoa, o qual é apontado como líder da organização criminosa acreana, com atuação em outros estados da federação.

Com o investigado foi apreendido uma célula de identidade falsa, a qual era utilizada para evitar a prisão em caso de abordagem por policiais daquele estado, vez que possuía mandado em aberto por integrar organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

As pessoas investigadas exerciam funções essenciais à existência da organização, cuidando da logística das ações criminosas, bem como da parte financeira da organização criminosa.

A ação foi coordenada pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil acreana, em conjunto com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e Delegacia de Combate ao Narcotráfico (DENARC), com apoio imprescindível da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério da Justiça, através do programa V.I.G.I.A (HÓRUS) da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI).

Assassino vinha agindo na capital num já conhecido veículo de modelo HB20 na cor branca, que usava para se aproximar e executar seus rivais.

Entre os crimes cometidos pelo homicida e seus comparsas, que foram elucidados pela Polícia Civil, estão o de Edson Oliveira Gonçalves, de 39 anos, morto com oito tiros após ter a casa invadida e ser sequestrado com sua esposa no bairro Vila Acre, no dia 11 de junho deste ano.

Outro crime solucionado pelos agentes foi o do jovem Ítalo Oliveira de Brito, de 18 anos, que foi amarrado e morto a tiros na tarde do dia 26 de junho dentro de um residencial localizado na Travessa Pedro Altino, no bairro Vitória, em Rio Branco.

Também o que aconteceu no dia 29 de junho, quando mais uma vítima do membro da facção, Nunes Pereira de Assunção, de 30 anos, foi executado a tiros na frente a sua casa localizada no Beco do Buriti, na divisa dos bairros Recanto dos Buritis e Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco.

As Investigações colhidas de forma detalhada demonstram que o membro do Comando Vermelho, além de executar esses crimes de homicídio, tem participação em outros crimes contra a vida, sequestro e organização criminosa. Após o cumprimento do mandado de prisão, o preso foi encaminhado ao presídio Francisco D’Oliveira Conde.

Em Cruzeiro do Sul, membros do Comando Vermelho (CV) comemoraram a morte do rival com queima de fogos na cidade, que teve duração de quase 20 minutos. A ação iniciou por volta das 19 horas e foi registrada em bairros como Cohab, Remanso, Cruzeirinho, dentre outros

“A Policia Civil agradece o apoio destas instituições que foi fundamental para execução dos mandados de busca e prisão de uma importante liderança, cuja atuação gerava grandes prejuízos a sociedade acreana.”, comentou o Diretor de Inteligência da Polícia Civil do Acre.

