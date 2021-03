A pandemia completou um ano no dia 11 deste mês. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde fez a declaração, após a doença se espalhar por todo o planeta. Um dia depois, no dia 12, o Brasil registrou a primeira morte. E, após um ano, o país superou a triste marca de 2 mil mortes diárias.

Até essa terça-feira (16), de acordo com o último boletim da Sesacre, o estado confirmou 63.378 de casos da doença e 1.140 mortes. O maior número de casos da doença desde o início da pandemia foi no último sábado (13), quando foram registrados 623 novos casos em apenas 24 horas.

Em 17 de março do ano passado, o governador Gladson Cameli decretava situação de emergência devido à pandemia de Covid-19, mesmo antes de serem confirmados, no mesmo dia, os primeiros casos. A intenção do governo era orientar a população para que a doença não se proliferasse rapidamente. Desde então, as aulas na rede pública e privada de ensino estão suspensas de forma presencial.

As unidades de saúde atuam no limite. Até essa terça (16), todos os 30 leitos de UTI do Pronto Socorro estavam ocupados e no Into os 50 também estavam com pacientes. De acordo com o boletim de assistência, 14 pacientes aguardam na fila por um leito de UTI e 25 por leitos de enfermaria.

Contaminação comunitária

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril do ano passado. A taxa de incidência é de 7.085,5 casos para cada 100 mil habitantes. O Acre apresenta um coeficiente de mortalidade (óbitos por 100 mil habitantes) de 127% e de letalidade de 1,8%.

Dos 106 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados no estado, 101 estão ocupados. Dessa forma, a taxa de ocupação total chegou a 95%. Os leitos de UTI estão concentrados na capital, com 85 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 26.