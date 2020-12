“O Natal é a data mais importante do calendário do comércio dentre as cinco que acontecem durante o ano e estima-se um aumento do volume de vendas, mas sem a expressão dos últimos anos”

O governo do Estado vai injetar na economia local o montante de quase R$ 357 milhões com o pagamento do salário dos 48.296 servidores públicos (ativos, inativos e pensionistas) deste mês, inclusive a segunda parcela do 13º salário.

A previsão que a Secretaria Adjunta de Gestão Administrativa (SEAGEA) desembolse a quantia de R$ 263.637.896,87 correspondente ao salário de dezembro, mais em uma folha suplementar de R$93 milhões para pagamento da última parcela do 13º salário previsto para sair antes das festas de fim de ano. “O pagamento dos servidores estaduais deve injetar muitos recursos no comércio de bens e serviços, exceto turismo, intensamente prejudicado pela pandemia”, destacou o consultor da Federação do Comércio do Acre (Fecomércio), Egídio Garo.

Acredita que uma parcela destes recursos deve ser destinada ao pagamento das dívidas que ficaram acumuladas no decorrer do ano, em decorrência da pandemia. Entre os maiores prejudicados destacam-se as pessoas que tiveram seus contratos de trabalho suspensos, o que não garantirá a elas, na iniciativa privada. o pagamento das parcelas integrais do 13 º salário deste ano.

Para este Natal, segundo Garo, não há nenhuma perspectiva de elevação dos gastos por parte das famílias, tendo em vista a pouca disponibilidade de itens e baixa variedade encontrados no comércio, por conta da retomada gradual da atividade industrial, o que não permite a reposição dos estoques de maneira rápida e efetiva. “O Natal é a data mais importante do calendário do comércio dentre as cinco que acontecem durante o ano e estima-se um aumento do volume de vendas, mas sem a expressão dos últimos anos”, observou.

Antecipou que os prejuízos do comércio não serão recuperados em curto prazo, levando, ainda, mais alguns meses para sua recuperação. Mas aponta que a expectativa de retomadas das vendas é boa, já que a grande maioria dos consumidores não utilizou a Black Friday deste ano para fazer as compras natalinas. Os recursos disponíveis não foram utilizados, direcionando-os, então, para as festas de fim de ano, que deve trazer algum alento para os comerciantes acreanos que amargaram prejuízo sobre prejuízo no decorrer de 2020. “Com a chegada da vacina para imunizar a população, contra a covid-19 a normalidade deve retornar no próximo ano”, prevê o consultor da Federação.

