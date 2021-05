Governo solicita ao BNDES prioridade na aprovação de projetos de infraestrutura no Acre

Em reunião com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, o governador Gladson Cameli apresentou, no dia de ontem quinta-feira, 20, em Manaus, o pacotes de obras de infraestrutura, que já está executado no estado, e aproveitou a oportunidade para pedir prioridade da instituição financeira na aprovação dos projetos e liberação dos respectivos recursos.

Em todas as regiões do Acre, o governo trabalha para melhorar a vida da população. No encontro, Cameli citou a duplicação da rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul, a revitalização e modernização do Parque Industrial de Rio Branco, pavimentação de ruas e construção de calçadas em vários bairros da capital.

Gladson esclareceu ao presidente do BNDES que, além de promover importações investimentos na melhoria da qualidade de vida dos acreanos, o governo está empenhado no desenvolvimento socioeconômico do estado por meio da geração de emprego e renda.