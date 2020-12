O governador Gladson Cameli esteve reunido com a base de deputados para ajustar a linha de votação, no entanto, na hora da apreciação, houve descontentamento

SAIMO MARTINS

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado (Aleac) adiaram a votação na sessão de quarta-feira (16), da Lei de Orçamento Anual (LOA) e a da polêmica reforma administrativa, proposta pelo Poder Executivo, para esta quinta-feira (17).

Segundo informações repassadas por um deputado da base, os colegas de parlamento não estão contentes com a proposta de redução de cargos que poderá chegar a 600. Eles entendem que a ideia pode gerar desgaste político.

Outra polêmica na LOA, é em relação ao repasse anual de R$ 154 milhões, eles almejam que o valor seja acrescido. Existe uma remota possibilidade dos parlamentares chegarem ao consenso nesta quinta, mas muitos deles querem mudança nos dois projetos. Até o momento, apenas projetos menos importantes foram destravados em uma comissão conjunta.

Mais cedo, o governador Gladson Cameli esteve reunido com a base de deputados para ajustar a linha de votação, no entanto, na hora da apreciação, houve descontentamento. “Do jeito que nos foi apresentada a reforma administrativa, vai ser difícil sua aprovação”, disse um aliado do governo

